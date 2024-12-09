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Михайленко: В Александрии провел хорошее время, поэтому очень хотел их победить
Для футболиста киевлян эта игра была особенная
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко прокомментировал победу над "Александрией" (3:0) в 16-м туре УПЛ.
“У меня там много друзей в Александрии, я там провел хорошее время, поэтому, конечно, очень хотел их победить. Я только с теплотой вспоминаю эти времена. Нет, не подкалываю кого-то в "Александрии". Это спорт, это нормально. Больше всего дружил в команде со Скорком Данилой. Мы с ним всегда на связи".
“Я понемногу стараюсь выполнять то, что от меня хотят видеть, и понемногу вливаюсь. Окончательно это могут сказать только партнеры и тренерский штаб. Это футбол и каждая игра – это новая история, поэтому мы проживаем ее по-новому. В тот раз было так, но на второй матч мы сделали правильные выводы и потому такой результат.
Очень хорошая команда "Реал Сосьедад". Топ-команда, играющая в топ-чемпионате. И потому действительно будет интересно с ними сыграть”, – сказал Михайленко.
В текущей УПЛ Николай появился на поле в девяти встречах.
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