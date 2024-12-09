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Буяльский: Не привозили у собственных ворот, упростили игру и все вышло. Игра забывается, а результат остается
Футболист киевлян – о коррективах в подготовке ко второй встрече с горожанами
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от домашнего матча с "Александрией".
“Начинали свои атаки по-другому, чем в предыдущей встрече с этим соперником, и не привозили моменты у собственных ворот. Упростили игру – и все вышло. В первой игре старались все делать через пас, поэтому нас часто накрывали и команда теряла уверенность. А во втором матче, если что-то не получалось, мы ничего не придумывали, играли длинными передачами.
Мы наигрывали стандарты, но на тренировках все получалось очень легко, а в игре не всегда выходит, как хочется. Удалось сделать то, что мы тренировали. Если мы забили три мяча, то могу ответить утвердительно, действительно реализация не подвела. Наверное, занимали правильные места, выходили на ударные позиции".
“Счет 2:0 – это самый опасный результат, потому что команда может расслабиться и пропустить гол, а после этого теряет уверенность в себе, возникает нервозность, и это может закончиться неприятностями. Тревога повлияла, ведь немного не хватило времени, чтобы размяться, мы вышли на поле после нее "холодными".
Если игры через три дня на четвертый, то времени на восстановление хватает, а если через два дня на третий – нет, ведь у нас много переездов, часто находимся в пути. Хорошо, что мы идем на первом месте, побеждаем, на мой взгляд, на данном этапе это основное. Как говорится, игра забывается, а результат остается”, – отметил футболист.
Виталий отдал ассист в этом поединке. Это его седьмое голевое действие в чемпионате 2024/25.
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