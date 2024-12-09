  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский: Не привозили у собственных ворот, упростили игру и все вышло. Игра забывается, а результат остается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский: Не привозили у собственных ворот, упростили игру и все вышло. Игра забывается, а результат остается

Премьер-лига
Обновлено

Футболист киевлян – о коррективах в подготовке ко второй встрече с горожанами

Буяльский: Не привозили у собственных ворот, упростили игру и все вышло. Игра забывается, а результат остается

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от домашнего матча с "Александрией".

“Начинали свои атаки по-другому, чем в предыдущей встрече с этим соперником, и не привозили моменты у собственных ворот. Упростили игру – и все вышло. В первой игре старались все делать через пас, поэтому нас часто накрывали и команда теряла уверенность. А во втором матче, если что-то не получалось, мы ничего не придумывали, играли длинными передачами.

Мы наигрывали стандарты, но на тренировках все получалось очень легко, а в игре не всегда выходит, как хочется. Удалось сделать то, что мы тренировали. Если мы забили три мяча, то могу ответить утвердительно, действительно реализация не подвела. Наверное, занимали правильные места, выходили на ударные позиции".

Читайте такжеБуяльский: Если пропускаешь на последних минутах, то теряешь уверенность. Во втором тайме больше было сумбура

“Счет 2:0 – это самый опасный результат, потому что команда может расслабиться и пропустить гол, а после этого теряет уверенность в себе, возникает нервозность, и это может закончиться неприятностями. Тревога повлияла, ведь немного не хватило времени, чтобы размяться, мы вышли на поле после нее "холодными".

Если игры через три дня на четвертый, то времени на восстановление хватает, а если через два дня на третий – нет, ведь у нас много переездов, часто находимся в пути. Хорошо, что мы идем на первом месте, побеждаем, на мой взгляд, на данном этапе это основное. Как говорится, игра забывается, а результат остается”, – отметил футболист.

Виталий отдал ассист в этом поединке. Это его седьмое голевое действие в чемпионате 2024/25.

По теме
yellow-arrow
"Не думаю, что счет по игре". Капитан Александрии проанализировал поражение от Динамо
yellow-arrow
Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Впереди еще много игр, чтобы стать чемпионом". Кабаев рассказал о победе над Александрией
Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости