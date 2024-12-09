Буяльский: Не привозили у собственных ворот, упростили игру и все вышло. Игра забывается, а результат остается

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от домашнего матча с "Александрией".

“Начинали свои атаки по-другому, чем в предыдущей встрече с этим соперником, и не привозили моменты у собственных ворот. Упростили игру – и все вышло. В первой игре старались все делать через пас, поэтому нас часто накрывали и команда теряла уверенность. А во втором матче, если что-то не получалось, мы ничего не придумывали, играли длинными передачами.

Мы наигрывали стандарты, но на тренировках все получалось очень легко, а в игре не всегда выходит, как хочется. Удалось сделать то, что мы тренировали. Если мы забили три мяча, то могу ответить утвердительно, действительно реализация не подвела. Наверное, занимали правильные места, выходили на ударные позиции".