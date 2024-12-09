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Ротань: Мы никого не делаем козлом отпущения. Трагедии не нужно делать. Все получалось, имели возможность и моменты
Наставник горожан – о поражении от Динамо
Фото: ФК Олександрія
Руслан Ротань считает, что на результат повлияли детали, а в целом команда играла хорошо.
“Мяч, который мы пропустили, нелогичен с нашей стороны. Вместо того, чтобы развивать атаку, вести в счете, к сожалению, мы допустили ошибку, и вера в себя как-то исчезла. Над этим нужно работать.
Мы никого не делаем козлом отпущения. Не пошла игра, Беляев немного переволновался, потому ничего в этом страшного нет. Я уверен, что в следующей игре он будет смотреться лучше. Бывает такое. Все-таки он после долгого отсутствия, после травм, по-видимому, не в состоянии играть через 3 дня 4-й, ему нужно больше времени на восстановление”.
“Все получалось, но пропущенный гол и нелогичные действия привели к угловому, после которого мы пропустили. И дальше уже пошло то, о чем мы говорили. Из этого трагедии не нужно делать. У нас были возможности и еще моменты, при счете 0:2 мог забивать Ковалец.
Был бы счет 1:2 – возможно, психологически игра немного изменилась бы. А так "Динамо" контролировало игру и у них были свои лучшие качества – это пространство и выбегание в контратаку. Ребята много сил отдавали и прессингу и всему, поэтому нужны были свежие игроки, и мы это сделали”, – сказал Ротань.
"Александрия" потеряла единоличное лидерство среди коллективов с лучшей обороной.
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