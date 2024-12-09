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Ротань: Мы никого не делаем козлом отпущения. Трагедии не нужно делать. Все получалось, имели возможность и моменты

Премьер-лига
Обновлено

Наставник горожан – о поражении от Динамо

Ротань: Мы никого не делаем козлом отпущения. Трагедии не нужно делать. Все получалось, имели возможность и моменты

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Руслан Ротань считает, что на результат повлияли детали, а в целом команда играла хорошо.

“Мяч, который мы пропустили, нелогичен с нашей стороны. Вместо того, чтобы развивать атаку, вести в счете, к сожалению, мы допустили ошибку, и вера в себя как-то исчезла. Над этим нужно работать.

Мы никого не делаем козлом отпущения. Не пошла игра, Беляев немного переволновался, потому ничего в этом страшного нет. Я уверен, что в следующей игре он будет смотреться лучше. Бывает такое. Все-таки он после долгого отсутствия, после травм, по-видимому, не в состоянии играть через 3 дня 4-й, ему нужно больше времени на восстановление”.

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“Все получалось, но пропущенный гол и нелогичные действия привели к угловому, после которого мы пропустили. И дальше уже пошло то, о чем мы говорили. Из этого трагедии не нужно делать. У нас были возможности и еще моменты, при счете 0:2 мог забивать Ковалец.

Был бы счет 1:2 – возможно, психологически игра немного изменилась бы. А так "Динамо" контролировало игру и у них были свои лучшие качества – это пространство и выбегание в контратаку. Ребята много сил отдавали и прессингу и всему, поэтому нужны были свежие игроки, и мы это сделали”, – сказал Ротань.

"Александрия" потеряла единоличное лидерство среди коллективов с лучшей обороной.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
09.12.2024 в 08:07
Олександрія грає гравцями які не знадобились іншим. + Нарили дрібного Безеру, а він заграв.Філіпов останній без клуба з дніпра лишався. Шабанова і Козака з Полісся попросили. Так на фоні Полісся у Ротаня шикарний результат, намає чого паритись.+ гравця в збірну підтянув.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
09.12.2024 в 08:07
Олександрія грає гравцями які не знадобились іншим. + Нарили дрібного Безеру, а він заграв.Філіпов останній без клуба з дніпра лишався. Шабанова і Козака з Полісся попросили. Так на фоні Полісся у Ротаня шикарний результат, намає чого паритись.+ гравця в збірну підтянув.
Ответить
1
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