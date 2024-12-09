Ротань: Мы никого не делаем козлом отпущения. Трагедии не нужно делать. Все получалось, имели возможность и моменты

Руслан Ротань считает, что на результат повлияли детали, а в целом команда играла хорошо.

“Мяч, который мы пропустили, нелогичен с нашей стороны. Вместо того, чтобы развивать атаку, вести в счете, к сожалению, мы допустили ошибку, и вера в себя как-то исчезла. Над этим нужно работать.

Мы никого не делаем козлом отпущения. Не пошла игра, Беляев немного переволновался, потому ничего в этом страшного нет. Я уверен, что в следующей игре он будет смотреться лучше. Бывает такое. Все-таки он после долгого отсутствия, после травм, по-видимому, не в состоянии играть через 3 дня 4-й, ему нужно больше времени на восстановление”.