Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча чемпионата Украины против "Александрии" (3:0).

“Много разговоров было, но мы готовились к первой игре с "Александрией" в очень непростых условиях. 1 зачетный пункт, который мы завоевали, – это не то, на что мы рассчитывали. Но обстоятельства и ситуация были не в нашу пользу. На этот раз у нас было на подготовку на один день больше, чем у нас было перед двумя предыдущими поединками. Это было нам на руку.

С одной стороны, мы разочарованы, что взяли одно очко на выезде, с другой – второй матч показал, что если бы мы были в одинаковых условиях с соперником, то игра была бы совсем другой”.