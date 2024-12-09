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Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой

Премьер-лига
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Наставник киевлян – о важности подготовки

Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча чемпионата Украины против "Александрии" (3:0).

“Много разговоров было, но мы готовились к первой игре с "Александрией" в очень непростых условиях. 1 зачетный пункт, который мы завоевали, – это не то, на что мы рассчитывали. Но обстоятельства и ситуация были не в нашу пользу. На этот раз у нас было на подготовку на один день больше, чем у нас было перед двумя предыдущими поединками. Это было нам на руку.

С одной стороны, мы разочарованы, что взяли одно очко на выезде, с другой – второй матч показал, что если бы мы были в одинаковых условиях с соперником, то игра была бы совсем другой”.

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“Мы отрабатываем много нюансов в тренировочном процессе – как в обороне, так и в атаке. К сожалению, в последнее время не все нам удавалось. Мы сделали определенные коррективы, и они сыграли свою роль. Это отлично, и так должно быть. Я уже говорил, что реализация была на высоком уровне. Также меня все травят за мои высказывания, но я повторюсь, что, возможно, нам не хватило эмоций, свежести в матче с "Колосом", мы имели отличные возможности, чтобы выигрывать. Могу только поздравить всех с победой, а мы двигаемся дальше”, – заявил тренер.

В следующий понедельник "Динамо" будет принимать "Верес".

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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