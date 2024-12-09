"Впереди еще много игр, чтобы стать чемпионом". Кабаев рассказал о победе над Александрией

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от победы над "Александрией" (3:0) в матче 16-го тура УПЛ.

- Чувствуем положительные эмоции, потому что победили соперника, с которым мы делили первое место в турнирной таблице. Для нас это было очень важно, ведь в последнее время мы не достигали того результата и не демонстрировали той игры, которые хотелось бы. Видимо, не было нужного настроя. Сегодня, возможно, что-то не получалось, но настрой на поединок мне напомнил тот, который был перед игрой с "Партизаном" - когда противостояние принципиальное, и все играют с большим желанием, несмотря на то, что не все может удаваться.

Кроме того, мы играли у себя дома. Тот матч, который был в Александрии, и сегодняшний - это два разных поединка как по счету, так и по качеству игры. Так что мы очень довольны, но впереди еще много игр, чтобы стать чемпионом. Это маленькое зернышко, которое может вырасти во что-то интересное.

- В чем именно разница между прошлым матчем с "Александрией" и сегодняшним?

- Даже не могу сказать, в чем, наверное, в настрое и в том, что тренер уделил немного больше внимания теоретическим занятиям, потому что теории и тактики за последние два-три дня было, действительно, много. Благодаря этому мы перестроились и немного изменили свою игру. Это и стало нашей главной "фишкой", поэтому пришел и результат.

- Сегодня реализация моментов была на высоком уровне? Ожидали, что удастся забить три мяча?

- Всегда приятно много забивать и мало пропускать. Сегодня это удалось - мы ничего не пропустили, хотя у соперника и было несколько моментов, чтобы отличиться. А также забили свое, еще и из офсайда гол не засчитали. Но в каждом своем интервью я говорю, что нам есть, над чем работать - и в обороне, и в атаке. Кроме того, мы давно не забивали после стандартов, а сегодня забили. Это тоже мы наигрывали на тренировках. Не просто так туда пошла подача и Попов прибежал именно в то место. Словом, много труда было сделано, чтобы не пропустить и забить.

Повторюсь, впереди у нас еще много матчей, нам нужно больше стабильности. Сегодня была хорошая игра, нужно взять ее за пример, - резюмировал Кабаев.