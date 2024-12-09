Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 9 декабря "Полесье" на своем поле примет "Рух" в рамках 16-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

Несколько дней назад команды встречались в перенесенном матче 1-го тура. Тогда была зафиксирована боевая ничья - 1:1.

Накануне игры житомиряне имеют 24 очка и занимают 5-е место. У львовян 20 пунктов и 7-я позиция.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 16-й тур. 09.12.2024

Житомир, "Центральный городской стадион"

"Полесье" 18:00 "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>