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Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полесье - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В понедельник, 9 декабря "Полесье" на своем поле примет "Рух" в рамках 16-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

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Несколько дней назад команды встречались в перенесенном матче 1-го тура. Тогда была зафиксирована боевая ничья - 1:1.

Накануне игры житомиряне имеют 24 очка и занимают 5-е место. У львовян 20 пунктов и 7-я позиция.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 16-й тур. 09.12.2024
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 18:00 "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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