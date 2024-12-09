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"Не думаю, что счет по игре". Капитан Александрии проанализировал поражение от Динамо

Премьер-лига

Команды во второй раз за неделю встретились на футбольном поле

"Не думаю, что счет по игре". Капитан Александрии проанализировал поражение от Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Капитан и полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец проанализировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.

— Кирилл, два матча "Александрии" и "Динамо" разделяло всего три дня. Тебе нравятся такие маленькие интервалы между играми с одним и тем же соперником?

— Это немного похоже на игры еврокубков. Мы там играем редко и такой практики у нас мало. Не могу сказать, что игра на четвертый день нам помешала добиться успеха. Наша команда сыграла два матча с грандом украинского футбола на высоком уровне. Не думаю, что счет по игре. Проанализируем эту встречу самым тщательным образом.

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— Первый круг "Александрия" провела без поражений, а тут сразу крупная неудача…

— Ничего страшного. Лучше один раз проиграть 0:3, чем три раза по 0:1. Это футбол, все проигрывают.

— Когда вы отправлялись на игру в столицу Украины, вы ехали за победой или ничья тоже была бы нормальным результатом?

— Не считаю, что дома, когда мы сыграли вничью, это был нормальный результат. В Киев мы ехали за победой.

— В эпизоде, когда Попов открыл счет, была персонально чья-то ошибка или тактическая ошибка?

— Мы играем позиционно при обороне. Надо посмотреть еще раз этот момент, очень быстро все произошло. Повтор я еще не видел.

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— Форвард "Динамо" Владислав Ванат дважды ускользал от ваших защитников и дважды забивал голы…

— Гол это всегда чья-то ошибка. Не бывает матча без ошибок.

— Ты опытный футболист и можешь сказать, повлияла ли на Ивана Калюжного эпопея с продлением контракта в этой встрече?

— Если бы эта история на нем сказалась бы, то он бы не играл сегодня. Наш директор все сказал об этой ситуации.

— Все хвалят вашего бразильца Безерру. Он привнес что-то новое в игру "Александрии"?

— Весной он прошел адаптацию в нашей команде. Сейчас он делает то, что требует от него тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем. Мы видим и его результативность, и то, как он играет на оборону, и в атаку. Безерра – молодец, важно, чтобы он не задирал нос.

— Если сравнивать игру и результаты "Александрии" в нынешнем сезоне, и в прошлом, то в чем основные отличия?

— Считаю, что наша команда на 95% выполняет то, что требует от нас главный тренер. Полагаю, что летом "Александрия" качественно усилилась. В единстве коллектива – наша сила. Футболисты, тренерский штаб, руководители клуба и наши болельщики – вот слагаемые нашего успеха.

— На заключительный матч в 2024 году против ЛНЗ эмоций хватит?

— Мы не можем опускать руки. Больше скажу, нельзя думать, что раз мы в верхней части турнирной таблицы, то можно и вничью сыграть. Нам нужно только выиграть, - резюмировал Ковалец.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Alex-696 (Немирів)
09.12.2024 в 11:22
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Alex-696 (Немирів)
09.12.2024 в 11:22
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