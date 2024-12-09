"Тренеры Сандерленда были довольны". Игрок Руха рассказал о просмотре в Англии

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал детали своего просмотра в "Сандерленде". Футболист добавил, что это стара информация.

- Недавно появилась информация, что вы находились на просмотре в "Сандерленде", но из-за травмы потенциальный трансфер не состоялся. Расскажите об этом подробнее.

- Мог действительно оказаться в Англии, это было еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны. Выпала такая возможность, я с радостью туда поехал, тренировался восемь или девять дней. В последний день потянул пах и не получилось из-за этого остаться. Так что вернулся обратно в Украину. Насколько знаю, то я ехал исключительно на просмотр. Чтобы на меня посмотрели, взяли на карандаш, что-то такое. О трансфере тогда речи не было.

- Отзывы от тренеров в "Сандерленде" были положительные?

- Они были довольны, насколько я слышал. Я тренировался с U-23 "Сандерленда". А что и как дальше, кто знает. Как видите, я играю за "Рух" и все мысли об этом.

- Почему же информация о вашем просмотре в Англии появилась только сейчас?

- Я удивился тоже, когда прочитал. Это старая информация, если пишут, что я был сейчас, то точно ложь. Это было до возобновления чемпионата в Украине. В мае-июне 2022 года ездил.

- А этим летом куда-то на просмотры ездили? Вообще, в каких иностранных клубах еще были?

- Нет, летом нигде не бывал. За карьеру это был мой первый и пока последний такой опыт, - рассказал Дидык.