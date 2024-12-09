Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Тренеры Сандерленда были довольны". Игрок Руха рассказал о просмотре в Англии
Роман Дидык ездил на просмотр еще в 2022 году
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал детали своего просмотра в "Сандерленде". Футболист добавил, что это стара информация.
- Недавно появилась информация, что вы находились на просмотре в "Сандерленде", но из-за травмы потенциальный трансфер не состоялся. Расскажите об этом подробнее.
- Мог действительно оказаться в Англии, это было еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны. Выпала такая возможность, я с радостью туда поехал, тренировался восемь или девять дней. В последний день потянул пах и не получилось из-за этого остаться. Так что вернулся обратно в Украину. Насколько знаю, то я ехал исключительно на просмотр. Чтобы на меня посмотрели, взяли на карандаш, что-то такое. О трансфере тогда речи не было.
- Отзывы от тренеров в "Сандерленде" были положительные?
- Они были довольны, насколько я слышал. Я тренировался с U-23 "Сандерленда". А что и как дальше, кто знает. Как видите, я играю за "Рух" и все мысли об этом.
- Почему же информация о вашем просмотре в Англии появилась только сейчас?
- Я удивился тоже, когда прочитал. Это старая информация, если пишут, что я был сейчас, то точно ложь. Это было до возобновления чемпионата в Украине. В мае-июне 2022 года ездил.
- А этим летом куда-то на просмотры ездили? Вообще, в каких иностранных клубах еще были?
- Нет, летом нигде не бывал. За карьеру это был мой первый и пока последний такой опыт, - рассказал Дидык.
Популярное сейчас
- СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
- ¡Adiós, entrenador! Источник сообщил, что Карраско попрощался с ЛНЗ
- Безумие на Хотспур Стэдиум и камбек от синих. Тоттенхэм – Челси 3:4. Обзор матча и видео голов
- Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку