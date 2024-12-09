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Филиппов: Счет 0:3 против Динамо бьет по самолюбию Александрии
Форвард "горожан" подвел итоги выездного поединка УПЛ
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
Нападающий "Александрии" Александр Филиппов прокомментировал выездное поражение от "Динамо" (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.
— Встречались лидеры сезона и тем удивительнее видеть итоговый счет этого поединка. Из чего сложилось крупное поражение вашей команды в столице Украины?
— Да, мы проиграли с крупным счетом, это понятно. Но, думаю, что до первого пропущенного нами мяча перевес был у нас. Мячом, как мне кажется, мы больше владели, речь о первых 30-ти минутах встречи. Потом наша одна ошибка, вторая ошибка – и мы уже к концу первого тайма проигрывали со счетом 0:2. Конечно, уходить на перерыв при таком счете – сложно. Понятно, что ликвидировать такой гандикап совсем непросто. В самом начале второго тайма у нас был хороший момент, чтобы забить, но… Думаю, если бы счет стал 2:1 игра могла бы сложиться по-другому. Конечно, мы потерпели крупное поражение, но нужно двигаться дальше.
— В команде все расстроены сейчас?
— Конечно. Счет 0:3 бьет по нашему самолюбию. Но, ничего, будем исправлять ситуацию. У нас есть немного времени, чтобы отдохнуть и готовиться к заключительному матчу календарного года с ЛНЗ.
— Два матча "Динамо" и "Александрии" разделяло всего три дня. Первая игра в Александрии была чересчур осторожной…
— Мы понимали, что "Динамо" в домашней встрече будет действовать более агрессивно. Ясно, что хозяева больше атаковали, но мы знали, как выходить из-под прессинга. Два гола в первом тайме, которые мы пропустили, надломили нас.
— Трудно было тебе противостоять центральным защитникам киевлян – Попову и Михавко?
— Против любых защитников, в УПЛ, непросто играть. Условно Попов мне противостоит в эпизоде, а Михавко его страхует. Мы знали, как играть, создавали остроту в атаке, но не смогли реализовать свои моменты.
— Руслан Ротань был сильно расстроен после финального свистка арбитра Александра Афанасьева?
— Конечно. Но никакого крика не было. Он нас подбодрил. Все расстроены, от игроков, до руководителей клуба. Однако никто голову пеплом не посыпает. Есть время все исправить, - сказал Филиппов.
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