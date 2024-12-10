Результативный Ванат, продуктивный Мирошниченко и надежный Бущан. Символическая сборная 16-го тура УПЛ

Начался второй круг чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25. Шестнадцатый тур запомнился уверенными победами "Динамо" и "Шахтера". Киевляне разгромили "Александрию" и стали единоличными лидерами. Также обращаем внимание на первую с начала сентября победу "Левого Берега". Подопечные Первака победили ЛНЗ и после этого покинул расположение черкасского коллектива испанский тренер Карраско.

Львовские "Карпаты" неожиданно легко разгромили "Верес" (5:0), а "Кривбасс" в непростом матче все же переиграл "Черноморец". Противостояние "Ингулец" - "Заря" из-за воздушной тревоги в Кривом Роге перенесли на 2025 год. После первого тайма побеждал "Ингулец" (1:0).

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 16-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Георгий Бущан ("Динамо")

Работы у опытного голкипера киевского клуба было немного, но в ключевых эпизодах он отыграл максимально надежно. В первом тайме Георгий парировал удар Безерры, а сразу после перерыва спас свою команду от гола Ковальца. Если бы Бущан не отразил удар Ковальца, то все могло перевернуться с ног на голову. В итоге, киевляне победили – 3:0.

Левый защитник: Денис Мирошниченко ("Карпаты")

Капитан львовян своей игрой принес немало пользы команде. Денис не дал ничего создать на фланге Луану, а также был максимально продуктивным в атаке. На счету Мирошниченко сразу три результативных передачи. Его навесы немало проблем принесли защитникам "Вереса". Большую заслугу в разгромной победе принадлежит именно капитану "Карпат".

Альтернатива: Сидней ("Левый Берег")

24-летний бразилец в течение всего матча был активным. Он постоянно подключался к атаке, но и о своих основных обязанностях не забивал. В компенсированное время Сидней впервые в этом сезоне забил и снял все вопросы о победителе матча с ЛНЗ.

Центральный защитник: Денис Попов ("Динамо")

25-летний защитник второй матч надежно сыграл в защите. Филиппов практически не был заметен в этом матче и большая заслуга в этом принадлежит именно Попову. К тому же, в конце первого тайма Денис подключился на угловой и открыл счет в матче. Именно этот гол можно считать ключевым, ведь после него "Александрия" так и не смогла прийти в себя.

Центральный защитник: Владислав Бабогло ("Карпаты")

Еще один хороший матч для Владислава в нынешнем сезоне. Он в большинстве эпизодах выигрывал борьбу, сыграл максимально надежно. Со своими основными обязанностями защитник львовян справился. Бабогло сыграл 56 минут, но его игра заслуживает одобрительных отзывов.

Правый защитник: Александр Тимчик ("Динамо")

Александр в этом матче был активен в атаке, но не забывал о защите. Тимчик практически исключил из игры Беляева, который не смог проявить свои лучшие качества. Своими подключениями к атакам защитник киевлян постоянно держал в напряжении своих соперников. К тому же, он мог открывать счет, но с выгодной позиции все же пробил выше ворот.

Центральный полузащитник: Амбросий Чачуа ("Карпаты")

Чачуа очень качественно разгонял атаки своей команды. Он своей креативной игрой создал очень много проблем "Вересу". Футболисты ровенского клуба не знали, как противодействовать полузащитнику соперников. Дубль Чачуа – яркое подтверждение его продуктивной и максимально полезной игры. Именно Чачуа своим голом на четвертой минуте открыл счет в противостоянии.

Центральный полузащитник: Руслан Дедух ("Левый Берег")

Руслан в дебюте встречи срезал мяч в свои ворота, но это еще больше мотивировало и разозлило капитана львовян. После этого Дедух отличился дублем и помог своей команде набрать долгожданные три очка. После его реализованного пенальти "Левый Берег" почувствовал больше уверенности в собственных силах.

Альтернатива: Николай Михайленко ("Динамо")

Без преувеличения это был лучший матч Николая в нынешнем сезоне. 23-летний полузащитник сыграл максимально солидно. Достаточно качественно работал с мячом, вовремя отдавал важные передачи в переходной фазе. В моменте с третьим голом он на скорости ворвался в штрафную, мастерски разобрался с оппонентом и отдал на Ваната. После такой передачи оставалось только не промахнуться.

Правый вингер: Евгений Подлепенец ("Карпаты")

Евгений своей активной игрой постоянно заставлял находиться в напряжении защитников "Вереса". Он был максимально полезен своей команде. В середине первого тайма именно Подлепенец увеличил преимущество "Карпат". К тому же, Евгений заставил сфолить Яго, а для него это была уже вторая желтая. Таким образом, гости остались в меньшинстве.

Левый вингер: Денис Кузык ("Кривбасс")

Денис своей активной игрой создал немало проблем Ермакову, который в последнее время получает слишком мало игрового времени. Его умные и своевременные передачи позволяли "Кривбассу" быстро доходить до заключительной трети поля. К тому же, Денис не забывал об игре в защите и не постоянно помогал Бандейре нейтрализовать опасность у собственных ворот.

Нападающий: Владислав Ванат ("Динамо")

Большую часть первого тайма у киевлян мало что получалось, но именно Ванат удачно цеплялся за мячи и позволял команде быстрее доходить до заключительной трети поля. В моменте со своим первым голом Ванат сыграл мастерски и не оставил никаких шансов голкиперу. В эпизоде ​​со вторым голом Владиславу уже ничего не оставалось, как направить мяч в сетку после шикарной передачи Михайленко. Таким образом Ванат в нынешнем сезоне УПЛ забил уже девять голов.

Нападающий: Игорь Краснопир ("Рух")

У 20-летнего нападающего в Житомире был один момент и он им воспользовался. Игорь получил передачу от Пастуха и хладнокровно переиграл голкипера. Таким образом, это уже шестой гол для Краснопира в нынешнем сезоне. Его забитый мяч принес сверхважную победу "Руху".

Главный тренер: Владислав Лупашко ("Карпаты")

Львовяне впервые в этом сезоне победили с разгромным счетом 5:0. "Карпаты" обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва, но продолжали после перерыва давить и создавать моменты. Свое противостояние у Шандрука вчистую выиграл Лупашко. Молодому тренеру удалось настроить свою команду и футболисты "Карпат" на игру вышли сосредоточенными. Вместо Альвареса вышел Клименко и Лупашко не ошибся со своим выбором. Клименко заменил испанца и в целом справился с задачей. Тренерский штаб "Карпат" тщательно разобрал игру соперника и нейтрализовал сильные стороны коллектива из Ровно.

Бонусом в этой категории идет тренер "Левого Берега" Виталий Первак. Киевляне дома в волевом стиле победили ЛНЗ. Этой победы "аисты" ждали с первого сентября. Работа тренерского штаба Первака над игрой команды в атаке начинает приносить свои плоды. "Левый Берег" наконец-то стал забивать и в этом заслуга главного тренера.

Запасные: Назарий Федоровский ("Оболонь"), Константин Вивчаренко ("Динамо"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Тарас Михавко ("Динамо"), Бруниньо ("Карпаты"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Невертон ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Шахтер").