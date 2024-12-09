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Защитник Полесья рассказал о восстановлении и подготовке к матчу с Рухом
Артем Смоляков рассказал об особенностях тренировки
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Артем Смоляков рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура УПЛ против "Руха".
- Вы сегодня на тренировке играли в какую-то такую особенную игру. Там были победители, вручались награды. Можешь рассказать, что там было?
- Это так называемые игры Кныша, мы их так называем. Веселые игры, надо выполнить несколько заданий. Кто первый выполнит - тот и выиграл.
- Там было три группы. В какой ты был? Ты победил?
- К сожалению, я сегодня проиграл все, что можно.
- У вас на этих играх, как вы их называете, в честь тренера, было несколько упражнений - какими именно они были?
- Надо было попасть из центра в ворота, закрутить мяч с углового и еще несколько игр достаточно простых. Да все игры достаточно простые. Может труднее, надо носочком забросить в маленькое такое пространство между воротами. Все достаточно просто.
- У вас за последнюю неделю было много переездов, как вы сейчас восстанавливаетесь, успеет ли команда восстановиться ко второму матчу с "Рухом"?
- Еще есть несколько дней. Все есть: массаж, сауна, процедуры кому надо - я думаю, команда будет в достаточно хорошем состоянии, - сказал Смоляков.
Матч "Полесье" - "Рух" состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 18:00.
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