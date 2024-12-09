Защитник Полесья рассказал о восстановлении и подготовке к матчу с Рухом

Защитник "Полесья" Артем Смоляков рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура УПЛ против "Руха".

- Вы сегодня на тренировке играли в какую-то такую особенную игру. Там были победители, вручались награды. Можешь рассказать, что там было?

- Это так называемые игры Кныша, мы их так называем. Веселые игры, надо выполнить несколько заданий. Кто первый выполнит - тот и выиграл.

- Там было три группы. В какой ты был? Ты победил?

- К сожалению, я сегодня проиграл все, что можно.

- У вас на этих играх, как вы их называете, в честь тренера, было несколько упражнений - какими именно они были?

- Надо было попасть из центра в ворота, закрутить мяч с углового и еще несколько игр достаточно простых. Да все игры достаточно простые. Может труднее, надо носочком забросить в маленькое такое пространство между воротами. Все достаточно просто.

- У вас за последнюю неделю было много переездов, как вы сейчас восстанавливаетесь, успеет ли команда восстановиться ко второму матчу с "Рухом"?

- Еще есть несколько дней. Все есть: массаж, сауна, процедуры кому надо - я думаю, команда будет в достаточно хорошем состоянии, - сказал Смоляков.

Матч "Полесье" - "Рух" состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 18:00.