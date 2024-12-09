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"Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса

Премьер-лига

Бескомпромиссно

"Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с "Карпатами" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

- Через неделю будет домашняя игра с "Карпатами". Есть ли какая-то дополнительная мотивация? Потому что с первого круга у команды остался небольшой должок за то досадное выездное поражение.

- Любое поражение - обидное. Для меня вообще нет разницы - или 0:1, или 1:2, или 2:3, или 0:3. Всегда внутри все клокочет, и всегда хочется реванша. Я также хочу. Самое главное - чтобы мы не накрутили себя на что-то лишнее.

Надо выходить и играть, это такой же соперник, как и все. Надо выходить и просто играть с ними. Тем более мы играем дома при поддержке наших фанатов. Поэтому, я думаю, будем готовиться, а там - как оно будет, я не могу сказать. Думаю, как я хочу победы, так же хочет и их тренер.

Единственное, что я скажу по этому всему - может, меня снова начнут наказывать или как там: руку я точно не пожму ни одному тренеру этой команды. После тех слов, которые я услышал в адрес клуба "Кривбасс", меня никто не заставит подойти и подать руку. Это точно, вообще.

Пусть что хотят, то и делают. Пока они не извинятся - не передо мной (я человек такой, как и все), а перед клубом "Кривбасс" - за те слова, что сказал помощник главного тренера", - заявил Вернидуб.

Напомним, поединок "Кривбасс" - "Карпаты" состоится 14 декабря.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.12.2024 в 11:38
селюки карпатские будут страдать
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.12.2024 в 11:38
селюки карпатские будут страдать
Ответить
0
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