Лидер Александрии - о 0:3 с Динамо: Мы тоже могли выиграть, но это футбол

Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.

"Как часто болельщики просят мою футболку? Последнее время часто, но я не могу всем дать. Наверное, мы маленький клуб, а за каждую футболку надо платить.

Противостояние с "Динамо"? Какого-то особенного настроя не было. Я на каждый матч выхожу и одинаково настраиваюсь на любого соперника. Никакой принципиальности в игре против "Динамо" не было.

Второе место "Александрии"? Мы прибавляли от матча к матчу и понимаем все требования тренера. Он очень хорошо ставит игру. Нам нравится так играть.

Какими были мои функции против "Динамо"? Играем так, как говорит тренер. Сегодня был хороший матч, но мы пропустили со стандарта, а потом не отошли от этого, побежали вперед. Тренер говорил, что нельзя давать сопернику контратаковать, но нам забили второй, а потом и третий мяч.

Считаю, что мы достойно сыграли против "Динамо". Да, счет неудачный, но у нас тоже были моменты. Просто киевляне забивали, а мы нет. Мы тоже могли выиграть, но это футбол. Кто меньше ошибается, тот и побеждает", - сказал Калюжный в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.