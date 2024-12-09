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Лидер Александрии - о 0:3 с Динамо: Мы тоже могли выиграть, но это футбол

Премьер-лига

Хавбек "Александрии" прокомментировал результат поединка с киевлянами

Лидер Александрии - о 0:3 с Динамо: Мы тоже могли выиграть, но это футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.

"Как часто болельщики просят мою футболку? Последнее время часто, но я не могу всем дать. Наверное, мы маленький клуб, а за каждую футболку надо платить.

Противостояние с "Динамо"? Какого-то особенного настроя не было. Я на каждый матч выхожу и одинаково настраиваюсь на любого соперника. Никакой принципиальности в игре против "Динамо" не было.

Второе место "Александрии"? Мы прибавляли от матча к матчу и понимаем все требования тренера. Он очень хорошо ставит игру. Нам нравится так играть.

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Какими были мои функции против "Динамо"? Играем так, как говорит тренер. Сегодня был хороший матч, но мы пропустили со стандарта, а потом не отошли от этого, побежали вперед. Тренер говорил, что нельзя давать сопернику контратаковать, но нам забили второй, а потом и третий мяч.

Считаю, что мы достойно сыграли против "Динамо". Да, счет неудачный, но у нас тоже были моменты. Просто киевляне забивали, а мы нет. Мы тоже могли выиграть, но это футбол. Кто меньше ошибается, тот и побеждает", - сказал Калюжный в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Динамо (Киев) ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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