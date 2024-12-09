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Лидерские разборки. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Александрия 3:0

Премьер-лига

Разгром одной из сторон

Лидерские разборки. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Александрия 3:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве в предпоследнем туре 2024-го календарного года сошлись лидеры турнирной таблицы – "Динамо" против "Александрии". Соперники подходили к матчу с одинаковым количеством очков в таблице, но после финального свистка двоевластие было нарушено. "Динамо" победило и единолично захватило лидерство.

На табло зафиксирован разгром, хотя поражение "Александрии" не было без шансов. Больше видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже в новости.

Фотогалерея

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