Лидерские разборки. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Александрия 3:0

В Киеве в предпоследнем туре 2024-го календарного года сошлись лидеры турнирной таблицы – "Динамо" против "Александрии". Соперники подходили к матчу с одинаковым количеством очков в таблице, но после финального свистка двоевластие было нарушено. "Динамо" победило и единолично захватило лидерство.

На табло зафиксирован разгром, хотя поражение "Александрии" не было без шансов. Больше видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея ее работ – ниже в новости.

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