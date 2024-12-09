"Это большая проблема". Тренер Колоса подвел итог матча с Оболонью

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал ничейную домашнюю игру 16-го тура против "Оболони" (0:0).

"Очень длинный поединок выдался сегодня. Очень много брака у нас было в первом тайме, это такая цифра колоссальная просто. В плане потери мяча в простых ситуациях. Хотя было много пространства для создания атак, чтобы атакующее звено могло себя проявить. В атаке тяжело играть, когда нет пространства, когда все плотно. А в первом тайме у нас было много пространства, однако мы ничего не смогли реализовать из того, что у нас было. Грустно очень, если честно. Мы не забиваем голы, и это большая проблема.

Мне в линии атаки нужно видеть конкретные действия. Я хочу видеть прострельные передачи, удары по воротам. Хочу видеть давление, врывание в штрафную площадь. В какой-то момент мне показалось, что этого не хватает и мы провели сразу четыре замены. У нас есть люди, которые могут выйти и дать все это, тот же Артем Гусол. Есть конкретные действия и это очень важно. У нас есть примерно по два игрока на каждую позицию, а конкуренция это всегда очень хорошо.

Конечно, "Оболонь" давала сопротивление нам, но нам все дают и будут давать сопротивление. Но ведь мы не можем вообще не забивать голов. Если бы у нас не было моментов - окей, это одна проблема. А когда моменты есть, пусть их не так много как хотелось, но они есть - то нужно хоть что-то выжимать из них. А иначе просто нет шансов за что-то бороться вообще", - сказал Поздеев.