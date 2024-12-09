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"Этот гол дал нам силы". Хавбек Руха - о вырванной ничье с Шахтером
"Все были довольны" (с)
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Роман Дидык вспомнил свои впечатления после ничейного матча с "Шахтером" (1:1) в УПЛ, в котором он забил единственный гол львовского клуба на 90+2.
- Расскажите о вашем голе "Шахтеру" в компенсированное время и эмоции после него.
- Все были довольны. Большинство времени мы проигрывали, забили в конце матча. Эмоции только положительные, забитый гол приятен любому футболисту, тем более, я не так часто это делаю, учитывая мою позицию.
- Насколько он был важным для эмоционального подъема команды?
- Этот гол дал нам сил и надеюсь, что поможет и в будущем. Нам осталось еще сыграть два матча, будем надеяться на максимальный результат.
Сегодня, 9 декабря, "Рух" сыграет против "Полесья". Начало - в 18:00 по Киеву.
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