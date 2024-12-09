"Этот гол дал нам силы". Хавбек Руха - о вырванной ничье с Шахтером

Полузащитник "Руха" Роман Дидык вспомнил свои впечатления после ничейного матча с "Шахтером" (1:1) в УПЛ, в котором он забил единственный гол львовского клуба на 90+2.

- Расскажите о вашем голе "Шахтеру" в компенсированное время и эмоции после него.

- Все были довольны. Большинство времени мы проигрывали, забили в конце матча. Эмоции только положительные, забитый гол приятен любому футболисту, тем более, я не так часто это делаю, учитывая мою позицию.

- Насколько он был важным для эмоционального подъема команды?

- Этот гол дал нам сил и надеюсь, что поможет и в будущем. Нам осталось еще сыграть два матча, будем надеяться на максимальный результат.