Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию о том, что Андрес Карраско покинул пост главного тренера команды.

- Андрей Геннадьевич, в СМИ появилась информация, что Карраско покидает ЛНЗ. Правда ли это?

- Пока никаких комментариев нет. В прессе много чего пишут, но у тренера есть действующий контракт.

- Так Карраско сейчас в клубе?

- А куда он может пропасть? Если будет принято какое-то решение, то мы дадим официальную информацию, - сказал Колесник для Sport-express.ua.