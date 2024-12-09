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Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах

Премьер-лига
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В клубе призвали дождаться официальной информации

Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах

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Новина українською

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию о том, что Андрес Карраско покинул пост главного тренера команды.

- Андрей Геннадьевич, в СМИ появилась информация, что Карраско покидает ЛНЗ. Правда ли это?

- Пока никаких комментариев нет. В прессе много чего пишут, но у тренера есть действующий контракт.

- Так Карраско сейчас в клубе?

- А куда он может пропасть? Если будет принято какое-то решение, то мы дадим официальную информацию, - сказал Колесник для Sport-express.ua.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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