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Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах
В клубе призвали дождаться официальной информации
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Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник прокомментировал информацию о том, что Андрес Карраско покинул пост главного тренера команды.
- Андрей Геннадьевич, в СМИ появилась информация, что Карраско покидает ЛНЗ. Правда ли это?
- Пока никаких комментариев нет. В прессе много чего пишут, но у тренера есть действующий контракт.
- Так Карраско сейчас в клубе?
- А куда он может пропасть? Если будет принято какое-то решение, то мы дадим официальную информацию, - сказал Колесник для Sport-express.ua.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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