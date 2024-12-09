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Дидык рассказал, на какой позиции ему комфортно играть

Премьер-лига

Он иногда играет в опорной зоне

Дидык рассказал, на какой позиции ему комфортно играть

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал, какую позицию на поле ему занимать комфортнее всего.

- Ваша родная позиция - центральный защитник, но в последнее время вы иногда выходите играть в опорной зоне. Где вам комфортнее и где можете использовать ваши лучшие черты?

- Комфортнее - центральным защитником, потому что я большинство матчей провел на этой позиции. Приходится играть там, где ставит главный тренер. Опорного полузащитника мне тоже удобно играть, потому что это не новая для меня позиция, поэтому как решит тренерский штаб, так и будет.

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- На позиции опорного удалось забить гол: возможно, улучшите статистику собственных голов и ассистов.

- Может и так, потому что в опорной зоне есть больше возможностей подключаться к атаке и, соответственно, забить гол. Потому что если играешь центрального защитника, то есть только несколько вариантов: стандарты или удары издалека. Опорный полузащитник - более вариативная позиция, чтобы забить гол.

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- Как вам играть при новой схеме "Руха"? Быстро привыкаете к эпизодам, когда приходится перестраиваться на три центральных защитника и назад?

- Много над этим работаем на тренировках. Непосредственно, когда мы готовились к "Шахтеру", то целую неделю наигрывали определенные тактические комбинации, и думаю, что хорошо с этим справились, - сказал Дидык.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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