Полузащитник Шахтера провел юбилейный матч в чемпионате Украины

Матч 16-го тура "Шахтер" - "Ворскла" стал для полузащитника донецкого клуба Егора Назарины юбилейным, 100-м, проведенным в УПЛ, сообщает пресс-служба организации.

В составе донецкого клуба Назарина отыграл 42 игры, "Зари" - 42, "Карпат" - 15 и "Днепра" - 1. В активе полузащитника 9 голов в УПЛ.

Дебютировал Егор в элитном дивизионе 20 мая 2017 года в составе "Днепра" в гостевом матче против "Стали" (Каменское, 1:0).