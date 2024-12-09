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Полузащитник Шахтера провел юбилейный матч в чемпионате Украины

Премьер-лига

100-я игра для Егора Назарины

Полузащитник Шахтера провел юбилейный матч в чемпионате Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Матч 16-го тура "Шахтер" - "Ворскла" стал для полузащитника донецкого клуба Егора Назарины юбилейным, 100-м, проведенным в УПЛ, сообщает пресс-служба организации.

В составе донецкого клуба Назарина отыграл 42 игры, "Зари" - 42, "Карпат" - 15 и "Днепра" - 1. В активе полузащитника 9 голов в УПЛ.

Дебютировал Егор в элитном дивизионе 20 мая 2017 года в составе "Днепра" в гостевом матче против "Стали" (Каменское, 1:0).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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