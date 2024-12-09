Микитишин: Не ожидали, что Черноморец будет играть в пять защитников

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин подвел итог выездной победы над "Черноморцем" (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

- Артур, каким получилось противостояние?

- Всегда приятно забивать, но, самое главное, что мы сегодня победили. Было трудно, но мы справились с этим давлением. Поэтому едем в Кривой Рог с хорошим настроением и тремя очками.

- Начало матча получилось не лучшим для нашей команды. Долго присматривались к сопернику?

- Мы не ожидали, что "Черноморец" будет играть в пять защитников. Уже по ходу игры начали перестраиваться. Тренеры подсказывали, как правильно встречать соперника. По ходу игры мы уже привыкали к их схеме и, я думаю, справились.

- Довольно быстро отыгрались после пропущенного мяча. Это помогло с психологической точки зрения?

- Когда нам забили, мы еще больше зарядились и начали бежать вперед, плюс заработали пенальти - выбежали в контратаку и сравняли счет. Мы использовали свои моменты.

- О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?

- Что надо продолжать играть, так как мы играли последние 15 минут первого тайма. Потому что сначала у нас не все получалось. Просил больше атаковать, создавать больше моментов для того, чтобы забить еще, и не допустить нервной концовки.

- Игра в целом оправдала ожидания?

- Мы знали, что "Черноморец" - непростая команда. В нашем чемпионате в принципе все равны. Поэтому готовились на них с максимальным настроем, - рассказал Микитишин.