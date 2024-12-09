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Срна обвинил ФИФА в том, что она не помогает украинскому футболу после российского вторжения
Спортдир Шахтера высказался о конфликте между клубом и всемирной футбольной организацией
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В последнем интервью для авторитетного портала Transfermarkt спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал ФИФА за отсутствие помощи украинскому футболу от организации.
— С началом войны ФИФА создала правила, которые позволяли украинским игрокам покидать свои клубы бесплатно. Вы недавно критиковали организацию за это. Можете объяснить нам проблему?
— Только ФИФА может объяснить, в чем проблема, но они этого не делают. ФИФА должна существовать для того, чтобы защищать клубы и игроков в различных ситуациях. Но они справились по-своему. Поэтому ФИФА ничего хорошего для украинского футбола не сделала, в отличие от УЕФА, организации, которая с первого же дня пыталась делать все, что необходимо. ФИФА, наоборот, ничего не сделала. Но "Шахтер" выстоял, "Шахтер" выжил и будет жить.
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Напомним, что ранее Дарио Срна заявил о том, что двое игроков "Шахтера", которые ранее покинули клуб по аннексу ФИФА, вскоре могут вернуться в украинскую команду.
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