УПЛ. Полесье – Рух 0:1. Возможно, уже пора увольнять Ашура?

В Житомире в рамках 16-го тура УПЛ встречались "Полесье" и "Рух". В среду соперники уже играли между собой и тогда противостояние завершилось вничью – 1:1. Спас житомирский коллектив Алексей Гуцуляк.

"Полесье" после победы над "Кривбассом" в Кубке в следующих пяти поединках набрало всего два очка. В последний раз коллектив из Житомира побеждал в начале октября. "Рух" против грандов играет очень хорошо, но много очков львовяне потеряли там, где должны были побеждать. Безвыигрышная гостевая клубная рекордная серия команды Пономарева в УПЛ длилась 7 игр: 5 ничьих и 2 поражения.

У хозяев по сравнению с предыдущим матчем сегодня в старте вышли Смоляков, Сарапий, Назаренко, Луифер, Венделл. У гостей было три замены. Роман, Пидгурский и Краснопир появились с первых минут.

Подопечные Ашура с первых минут взяли мяч под свой контроль, но всю игру для "Полесья" испортил Венделл. Бразильский нападающий на девятой минуте в центре поля грубо прямой ногой шипами ударил Дидыка. После просмотра VAR арбитр показал ему красную. Таким образом, коллектив из Житомира остался в меньшинстве. Что в голове у этого футболиста, который так безответственно играет? Просто ужас... В большинстве уже владели инициативой львовяне и на 30-й минуте они достигли своего.Пастух отдал на левый фланг штрафной с глубины, после чего Краснопир обыграл Волынца с острого угла – 0:1. В конце тайма мог подарить гол хозяевам Ледвий, но его выручил Холод, который помешал Гуцуляку пробить по пустым воротам. Моментов до перерыва практически не было, но результат на табло. Львовяне смогли выжать максимум из минимума, а хозяева должны много вопросов задать Венделлу.

После перерыва даже в меньшинстве вынуждены были активно играть футболисты "Полесья", ведь им нужно было сравнивать счет. Перспективных атак хватало, но довести их до логического завершения не удавалось. А вот львовяне продолжали играть очень осторожно. Слишком рано начали играть на удержание счета гости.

Подопечные Ашура играли в меньшинстве, но они больше пробивали по воротам. Это следствие максимально осторожной игры футболистов "Руха". Следует отдать должное хозяевам за то, что интрига во встрече держалась до последнего. Постепенно удалось отвести игру от собственных ворот львовянам, но напряжение было существенным. Моментов, чтобы увеличить свое преимущество у "Руха" не было. Они надеялись, что для победы хватит и одного гола.

На 82 минуте все стало очень плохо для хозяев. Волынец сбил Климчука и получил вторую желтую. Еще одно удаление для "Полесья". В итоге, максимально эмоциональный матч завершился победой гостей. Львовяне впервые за восемь матчей побеждают на выезде. К самоотдаче футболистов "Полесья" нет вопросов, но результат на табло. А вот "Рух" в численном большинстве мог играть интереснее.

VBET Лига. 16-й тур

"Полесье" - "Рух" 0:1

Голы: Краснопир (30)

Удаление: Венделл (12), Волынец (82)

"Полесье": Волынец - Михайличенко (Тейлор, 77), Матич (Кудрык, 83), Сарапий, Смоляков - Кушниренко, Бабенко - Гуцуляк, Назаренко (Леднев, 77) - Луифер (Бристрич, 46), Венделл

"Рух": Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Квас, 87) - Пастух, Дидык, Пидгурский (Федор, 46) - Карабин (Клайвер, 67), Краснопир (Квасница, 56), Климчук (Лях, 87)