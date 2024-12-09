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Попытка №2. Стартовые составы на матч Полесье - Рух

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Попытка №2. Стартовые составы на матч Полесье - Рух

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Полесья": Волынец, Матич, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Бабенко, Назаренко, Гуцуляк, Луифер, Венделл

Запасные: Пайшао, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Леднев, Караман, Тейлор, Майсурадзе, Авраменко, Улиганец, Кудрик

Стартовый состав "Руха": Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский, Пастух, Карабин, Климчук, Краснопир

Запасные: Герета, Ванивский, Товарницкий, Китела , Лях, Федор, Квасница, Квас, Семотюк, Рунич, Клайвер

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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