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Попытка №2. Стартовые составы на матч Полесье - Рух
Стартовые составы команд
polissyafc.com
Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Полесья": Волынец, Матич, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Бабенко, Назаренко, Гуцуляк, Луифер, Венделл
Запасные: Пайшао, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Леднев, Караман, Тейлор, Майсурадзе, Авраменко, Улиганец, Кудрик
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский, Пастух, Карабин, Климчук, Краснопир
Запасные: Герета, Ванивский, Товарницкий, Китела , Лях, Федор, Квасница, Квас, Семотюк, Рунич, Клайвер
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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