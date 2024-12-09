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Рух и Шахтер сыграли в хоккей, Козловский забил 8 голов. ФОТО. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Провели интересный товарищеский матч

Рух и Шахтер сыграли в хоккей, Козловский забил 8 голов. ФОТО. ВИДЕО

instagram.com/fc.ruh.lviv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Шахтер“ во Львове сыграли в хоккей.

Товарищеский поединок завершился победой "желто-черных" 16:10.

Владелец "Руха" Григорий Козловский - МѴР хоккейного матча против "горняков" - в его активе 8 забитых голов.

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