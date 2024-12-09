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Не зацепился. Форвард-легионер покидает Зарю

Премьер-лига

Алиун Ндур возвращается в Португалию

Не зацепился. Форвард-легионер покидает Зарю

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Сенегальский форвард португальского "Эшторила" Алиун Ндур, который играет в аренде в "Заре", зимой покинет украинский клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, в луганском клубе приняли решение не продлевать арендное соглашение, термин которого заканчивается 31 декабря.

При этом, "Заря" планирует сохранить до конца сезона игроков, арендованных у "Динамо", в частности Александра Яцыка.

Напомним, что Ндур за период игры в украинском клубе провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также недавно была информация, что тренерский штаб "Зари" перевел Ндура в команду U-19, что было связано с игровым состоянием игрока.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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