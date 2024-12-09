Срна: Все бразильские футболисты знают Шахтер - это идеальный путь для любого молодого игрока

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна дал интервью для известного портала Transfermarkt, в котором рассказал о нынешней трансферной политике клуба.

- Как вашему клубу удается преодолеть такую ​​ситуацию и не обанкротиться как в спортивном, так и в финансовом отношении?

- Наша ДНК означает, что мы не умеем проигрывать. В финансовом плане, слава богу, есть такой человек, как наш президент, который любит "Шахтер", любит Украину, любит Донецк, любит Донбасс и уважает каждого болельщика "Шахтера". Поэтому он всегда помогает клубу. Кроме того, мы стараемся каждый год играть в Лиге чемпионов и обеспечивать финансовую сбалансированность с трансферами на входе и выходе.

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- Донецкий по-прежнему остается самым ценным клубом, его состав стоит в два раза дороже, чем у киевского "Динамо" . Как бы вы описали трансферную стратегию последних нескольких лет?

- Наша трансферная стратегия всегда одна и та же, и мы по-прежнему добиваемся с ней успеха. У нас более дорогой состав, чем у киевского "Динамо", потому что последние три года мы играли в Лиге чемпионов. И, к сожалению, без 22-23 игроков, при постоянных разъездах, плотном графике и во время войны сложно поддерживать высокий уровень. Я не буду смотреть на других соперников, мы смотрим только на себя. У нас есть четкий план: сформировать сильный "Шахтер", который также добьется очень хороших результатов за пределами Украины.

- "Шахтер", например, известен тем, что в прошлом регулярно привозил игроков из Бразилии и превращал их в известных профессионалов в Европе. Почему они так сильны на этом рынке?

- Потому что мы знаем, как это сделать. Честно говоря, рынок изменился за последние 15 лет. Сейчас такие клубы, как "Манчестер Сити" и "Челси", покупают много игроков, даже 16-летних. Рынок меняется, и нам нужно быть осторожными. Когда появляется возможность и мы уверены, что в Бразилии есть невероятные таланты, мы должны ею воспользоваться. Все бразильские футболисты знают "Шахтер"; они знают, сколько лучших игроков прошло через клуб. Я считаю, что идеальный путь для любого молодого игрока – это промежуточные этапы перед переходом в большой клуб. Например, "Бенфика", "Шахтер", "Порту" или "Аякс". Мы продолжим проводить эту трансферную политику.