Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
Эпопея с новым контрактом игрока продолжается
uaf.ua
"
"Александрия" готова пойти на требования игрока, который он выдвигал ранее и не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу.
Впрочем, сам хавбек и его представители сейчас заняли выжидательную позицию - "не отвечает на предложение, и вероятно, затягивает время"
Напомним, что контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.
Также была, информация, что после дебюта в сборной на Ивана появились несколько предложений, главное из которых – якобы от "Шахтера".
Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Александрией", в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку