  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока

Премьер-лига
Обновлено

Эпопея с новым контрактом игрока продолжается

Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока

uaf.ua

Новина українською

"Александрия" продолжает пытаться продлить контракт со своим лидером Иваном Калюжным. Как сообщает журналист Виктора Вацко, клуб предложил "СуперИвану суперзарплату".

"Александрия" готова пойти на требования игрока, который он выдвигал ранее и не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу.

Впрочем, сам хавбек и его представители сейчас заняли выжидательную позицию - "не отвечает на предложение, и вероятно, затягивает время"

Напомним, что контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.

Также была, информация, что после дебюта в сборной на Ивана появились несколько предложений, главное из которых – якобы от "Шахтера".

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Александрией", в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Четыре клуба УПЛ приобрели для военных дорогостоящий дрон. ФОТО
yellow-arrow
Рух открыл счет в матче Полесьем, которое с 12-й минуты играет в меньшинстве. ВИДЕО
yellow-arrow
Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО
Виктор Вацко ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости