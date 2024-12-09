Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока

" Александрия " продолжает пытаться продлить контракт со своим лидером Иваном Калюжным. Как сообщает журналист Виктора Вацко, клуб предложил "СуперИвану суперзарплату".

"Александрия" готова пойти на требования игрока, который он выдвигал ранее и не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу.

Впрочем, сам хавбек и его представители сейчас заняли выжидательную позицию - "не отвечает на предложение, и вероятно, затягивает время"

Напомним, что контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.

Также была, информация, что после дебюта в сборной на Ивана появились несколько предложений, главное из которых – якобы от "Шахтера".

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей за "Александрией", в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.