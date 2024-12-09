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Четыре клуба УПЛ приобрели для военных дорогостоящий дрон. ФОТО
Об этом сообщил журналист и военнослужащий Андрей Сенькив
фото из соцсетей
"Шахтер", "Рух", "Полесье" и неназванный клуб
Об этом сообщил футбольный журналист и военнослужащий Андрей Сенькив.
"Вы знаете – за словом я в карман не лезу. И во время своей активной журналистской карьеры конфликтовал чуть ли не со всеми в нашем футболе. Но в момент, когда моему подразделению на Кураховском направлении понадобилась помощь – все отошло в сторону.
Самая главная цель важнее всего. Поэтому спасибо "Руху", "Шахтеру", "Полесью" и еще одному клубу, который захотел оставаться неизвестным, за этот мощный дрон. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - написал Сенькив в соцсетях.
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