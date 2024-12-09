"Они нас боятся, знают, что мы сильнее", - капитан Руха обратился к партнерам перед матчем с Полесьем

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".

Матч начался в 18:00, и интересную ситуацию перед стартом поединка нашли операторы трансляции.

Перед матчем игроки "Руха" устроили традиционный энергетический круг, где слово взял капитан Юрий Климчук.

"Они нас боятся, знают, что мы сильнее", - сказал Юрий партнерам.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.