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"Они нас боятся, знают, что мы сильнее", - капитан Руха обратился к партнерам перед матчем с Полесьем
Интересный нюанс подсмотрели операторы
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Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".
Матч начался в 18:00, и интересную ситуацию перед стартом поединка нашли операторы трансляции.
Перед матчем игроки "Руха" устроили традиционный энергетический круг, где слово взял капитан Юрий Климчук.
"Они нас боятся, знают, что мы сильнее", - сказал Юрий партнерам.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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