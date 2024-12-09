  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Такое вот начало для житомирской команды

Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".

"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве.

Венделл в центре поля в стыке с Дидыком довольно высоко наступил последнему на ногу, Пасхал пошел смотреть ВАР, после чего вручил игроку Житомира прямую красную.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Четыре клуба УПЛ приобрели для военных дорогостоящий дрон. ФОТО
yellow-arrow
Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
yellow-arrow
Рух открыл счет в матче Полесьем, которое с 12-й минуты играет в меньшинстве. ВИДЕО
Игорь Пасхал Рух (Львов) Венделл Полесье (Житомир) Роман Дидык
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости