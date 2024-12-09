Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".

"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве.

Венделл в центре поля в стыке с Дидыком довольно высоко наступил последнему на ногу, Пасхал пошел смотреть ВАР, после чего вручил игроку Житомира прямую красную.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.