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Полесье уже на 12-й минуте матча с Рухом осталось в меньшинстве - судья удалил Венделла. ВИДЕО
Такое вот начало для житомирской команды
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Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" примет "Рух".
"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве.
Венделл в центре поля в стыке с Дидыком довольно высоко наступил последнему на ногу, Пасхал пошел смотреть ВАР, после чего вручил игроку Житомира прямую красную.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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