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Рух открыл счет в матче Полесьем, которое с 12-й минуты играет в меньшинстве. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Забил Краснопир

Рух открыл счет в матче Полесьем, которое с 12-й минуты играет в меньшинстве. ВИДЕО

ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Рух".

"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве Пасхал за фол против Дидыка удалил после просмотра ВАР Венделла.

Ну а на 30-й минуте "Рух" забил - классная передача из глубины получилась у Пастуха. Краснопир принял круглого и перебросил голкипера, круглый залетел в дальний угол ворот.

0:1 у нас в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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