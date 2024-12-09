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Рух открыл счет в матче Полесьем, которое с 12-й минуты играет в меньшинстве. ВИДЕО
Забил Краснопир
ФК Рух
Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Рух".
"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве Пасхал за фол против Дидыка удалил после просмотра ВАР Венделла.
Ну а на 30-й минуте "Рух" забил - классная передача из глубины получилась у Пастуха. Краснопир принял круглого и перебросил голкипера, круглый залетел в дальний угол ворот.
0:1 у нас в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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