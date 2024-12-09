Дахновский: Такое впечатление, что Верес на матч с Карпатами вышел с первых минут играть в меньшинстве

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский высказался о матче 16-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:5) .

Напомним, что уже к 20-й минуте "Карпаты" вели 2:0, а на 27-й полузащитник гостей Яго Сикейра был удален за две желтые.

"У меня сложилось такое впечатление, что мы вышли с первых минут играть в меньшинстве. Можно сказать, что "Карпатам" все удавалось, а нам - почти ничего.

У нас были какие-то моменты, но мы из них ничего не смогли выжать. Затем сомнительное удаление, второй гол, мне кажется, что там был фол, когда "Карпаты" забивали.

После удаления, когда команда играет с 30-й минуты в меньшинстве, то понятно, что трудно. Мы старались выбегать в какие-то атаки, но нам ничего не удавалось", - сказал Дахновский.