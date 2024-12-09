"Динамо, Шахтер – большие клубы, но", - Лидер Зари назвал самого сложного соперника в УПЛ

Один из лидеров " Зари " Петар Мичин назвал самого сложного для себя соперника в матчах УПЛ. Сербский хавбек неожиданно отметил криворожский "Кривбасс"

"Конечно, "Динамо", "Шахтер" – большие клубы. Для меня самым сложным соперником был "Кривбасс". Они играют агрессивно, высокий прессинг, действуют 1 на 1. Словом, очень быстрая и компактная команда. 11 игроков играют как один", – заявил серб.

В первом круге луганская "Заря" минимально уступила криворожскому "Кривбассу" (0:1) в номинально домашнем поединке. Единственный гол во встрече забил Даниэль Соса.