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"Динамо, Шахтер – большие клубы, но", - Лидер Зари назвал самого сложного соперника в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Интересное мнение от Петара Мичина

"Динамо, Шахтер – большие клубы, но", - Лидер Зари назвал самого сложного соперника в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Один из лидеров "Зари" Петар Мичин назвал самого сложного для себя соперника в матчах УПЛ. Сербский хавбек неожиданно отметил криворожский "Кривбасс"

"Конечно, "Динамо", "Шахтер" – большие клубы. Для меня самым сложным соперником был "Кривбасс". Они играют агрессивно, высокий прессинг, действуют 1 на 1. Словом, очень быстрая и компактная команда. 11 игроков играют как один", – заявил серб.

В первом круге луганская "Заря" минимально уступила криворожскому "Кривбассу" (0:1) в номинально домашнем поединке. Единственный гол во встрече забил Даниэль Соса.

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Петар Мичин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
09.12.2024 в 20:47
Нашел соперника.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
09.12.2024 в 20:47
Нашел соперника.
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0
0
Prideman (Lviv)
09.12.2024 в 20:37
Пономарьову теж давно пора. Мати на 2 гравці більше і боятися суперника...
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