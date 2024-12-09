Удаление еще и для вратаря. Полесье вдевятером доигрывает матч против Руха

Календарь 16-го тура УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Полесье" принимает "Рух".

"Полесье" на старте матча выглядело чуть активнее, но уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве Пасхал за фол против Дидыка удалил после просмотра ВАР Венделла.

Ну а на 30-й минуте "Рух" забил - классная передача из глубины получилась у Пастуха. Краснопир принял круглого и перебросил голкипера, круглый залетел в дальний угол ворот.

Ну а во втором тайме красную получил еще и кипер "Полесья" - сбил уже за штрафной Волынец Климчука, который выходил один на один. На замену вышел Кудрик.

На 83-й минуте "Полесье" осталось вдевятером.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.