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Динамо проявляет интерес к двум защитникам из УПЛ
Оба могут сыграть на правом фланге обороны
Фото: ФК Динамо Київ
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Оба могут сыграть на правом фланге обороны, однако Сыч, который недавно дебютировал за сборную Украины может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.
Интересно, что в последнее время Крупского активно сватали в МЛС, а агент игрока говорил, что трансфер Ильи обойдется покупателям не менее чем в три миллиона евро.
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