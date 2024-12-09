Динамо проявляет интерес к двум защитникам из УПЛ

" Динамо " проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из "Ворсклы" и Алексею Сычу из "Руха". Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

Оба могут сыграть на правом фланге обороны, однако Сыч, который недавно дебютировал за сборную Украины может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.

Интересно, что в последнее время Крупского активно сватали в МЛС, а агент игрока говорил, что трансфер Ильи обойдется покупателям не менее чем в три миллиона евро.