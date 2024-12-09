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37-летний экс-игрок сборной Украины завершит карьеру по окончанию сезона
Денис Олейник идет на тренерскую стезю
Фото: ФК ЛНЗ
37-летний полузащитник
Как сообщил Денис клубной пресс-службе, в дальнейшем он хотел бы попробовать себя в качестве тренера.
Напомним, что за свою карьеру уроженец Черновцов в Украине поиграл за "Динамо", "Нефтяник", "Арсенал" Киев, "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Ворсклу", а за границей – за за "Витесс" (Нидерланды), "Дармштадт" (Германия), СИК (Финляндия).
Также на него счету 12 матчей в сборной Украины, в которых Олейник отдал 2 ассиста.
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