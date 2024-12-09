Ашур: Надеюсь, что сегодня будут люди, которых совесть будет все же немного мучить

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Рухом" (0:1).

– У нас был план на игру. Его сначала один раз скорректировали, второй раз скорректировали существенно. По ходу игры много эпизодов, где наш план, по всей видимости, никому не интересен. Его продолжали корректировать. Не знаю, сколько еще раз должны ходить по ногам наших игроков в своей площадке соперники. Не знаю еще сколько. Одна игра, вторая игра. Если так будет продолжаться, зачем вообще какие-то планы строить?

Первое удаление не могло не повлиять на игру. Вы видели второй тайм – мне кажется, учитывая обстоятельства, было достаточно эпизодов и возможности, где можно было завершать эпизоды. Несколько эпизодов, где не добежали. Эпизод у Гуцуляка помним. Это еще первый тайм был, если не ошибаюсь. Достаточно эпизодов было, учитывая одно удаление, второе удаление. Учитывая, что соперник играл в абсолютно простую игру, рассчитывая на борьбу и длинные передачи.

Думаю, каждый может сегодня сказать, что парни костями легли в каждой дуэли, сделали все, что могли, учитывая обстоятельства. Могли и забить, по моему мнению. Все могло произойти. Но, опять же, это было не так легко сегодня.

Я не знаю, какое может быть влияние в этих ситуациях, кому-то вообще это интересно или кто-то слушает. Я не могу этого сказать. У меня есть своя работа. У каждого есть своя работа, главное ее выполнять, чтобы совесть не мучила. Я очень надеюсь, что сегодня будут люди, которых совесть будет мучить все же немного.

– Вы сказали, что ваш план на игру скорректировали. Вы не согласны с первой красной карточкой?

– Безусловно, я предполагаю, что удаление было. Я его увидел, мне показали контакт. Хотя с поля мне казалось, что наш игрок просто не видел соперника. Но контакт не был, вопросов нет. Не будем спорить, но будем спорить, почему нас не хотят поставить пенальти, когда нашему игроку наступают на ногу в (штрафной) площадке? Может, что-то изменилось в правилах, я об этом не знаю. Но сегодня - Гуцуляк, прошлая игра - Пайшао.

Просмотры ВАР, которые длятся несколько секунд, сразу заканчиваются. Complete и все, продолжаем игру дальше. Я не знаю. Хочется не обращать на это внимание, но это раздражает невероятно. Хотелось, чтобы в обе стороны это работало.