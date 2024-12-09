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Чем доволен, и чем не доволен тренер Руха после матча с Полесьем. Комментарий Пономарева
Рух минимально обыграл Полесье, которое с 12-й минуте играло в меньшинстве
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал
"На этом этапе для нас важен результат и мы им довольны. Что касается игры, то ею мы недовольны и нам еще нужно работать над многими аспектами. Команда должна играть более спокойно и уверенно. Пока нам не хватает мастерства, чтобы качественно действовать в таких ситуациях.
Почти 80 минут "Рух" играло в большинстве и мы должны были быть лучше во всех фазах игры. Было много потерь и неуверенности в наших действиях. Команда начинала матч по схеме 5-2-3, но после удаления игрока "Полесье" перешла на стандартную формацию 4-3-3.
Для Игоря Краснопира это важный гол в плане психологии. Он весь сезон играет без отдыха, и ему сложно как физически, так и психологически. Игорю нужен отдых, поэтому мы думаем над тем, как правильно его использовать на поле и сколько игрового времени дать ему, чтобы он мог проявить себя.
Во Львове мы пропустили гол не благодаря комбинации соперника, а в том эпизоде скорее произошло стечение неблагоприятных для нас обстоятельств и свое мастерство показал Алексей Гуцуляк. В какой-то мере тот гол был даже курьезным, но он не позволил нам одержать победу в первой игре. Сегодня мы не имели права играть на удержание счета, а нужно было дальше развивать свое преимущество. К сожалению, нам не удалось реализовать свои моменты и качественно провести этот матч", - рассказал Пономарев.
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