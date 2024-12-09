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"Каждая футболка, за них нужно платить", - Калюжный рассказал, почему не раздает фанатам футболки

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек набирает популярность у фанатов

"Каждая футболка, за них нужно платить", - Калюжный рассказал, почему не раздает фанатам футболки

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Новина українською

Хавбек "Александрии" Иван Калюжный, который после дебюта в сборной Украины набирает популярности, рассказал, почему не может раздавать футболки фанатам всем желающим.

"В последнее время очень часто слышу просьбу дать футболку, очень много запросов. Но всем не могу дать. Наверное, мы маленький клуб, который не дает футболки для фанатов.

А каждая футболка... За них нужно платить", – сказал Калюжный.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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