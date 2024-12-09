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"Каждая футболка, за них нужно платить", - Калюжный рассказал, почему не раздает фанатам футболки
Хавбек набирает популярность у фанатов
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Хавбек "
"В последнее время очень часто слышу просьбу дать футболку, очень много запросов. Но всем не могу дать. Наверное, мы маленький клуб, который не дает футболки для фанатов.
А каждая футболка... За них нужно платить", – сказал Калюжный.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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