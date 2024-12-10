Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Климчук: Голкипер Полесья меня срезал, это заслуженная красная карточка
Рух на выезде минимально обыграл Полесье
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился эмоциями от
"Голкипер "Полесье" сбил меня в штрафной и повторы это демонстрируют. Впрочем, арбитр оценил этот эпизод иначе и это решение надо уважать. Что касается момента с удалением вратаря соперника, то это несколько иная ситуация. В частности, я первый оказался на мяче, а голкипер меня срезал, поэтому это заслуженная красная карточка.
Вспоминая даже предыдущие матчи, где в составе соперника было удаление, кажется, что нам иногда труднее играть против команд, играющих в меньшинстве. И все же мы везем домой 3 очка – это важная для нас победа. Ребята – молодцы, никто не выпадал и все дрались за этот результат. Естественно, в конце матча хотелось сохранить победу. Наша команда играла уже более зрело, так что нам удалось это сделать.
Мы ожидали, что "Полесье" будет активно действовать. Все же этот матч проходил в Житомире, и они играли перед своими болельщиками. Эта команда была готова к этому давлению. В нашем общем плане на игру ничего не меняется – мы хотим прессинговать соперника, перекрывать его на каждой части поля, играть один в один. Нам это удалось, поэтому "Рух" и одержал победу", – сказал Климчук.
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье – Рух 0:1. Возможно, уже пора увольнять Ашура?
- Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Полесье не побеждает с октября. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25