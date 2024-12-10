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Климчук: Голкипер Полесья меня срезал, это заслуженная красная карточка

Премьер-лига

Рух на выезде минимально обыграл Полесье

Климчук: Голкипер Полесья меня срезал, это заслуженная красная карточка

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился эмоциями от победы над "Полесьем" (1:0) в матче 16-го тура УПЛ.

"Голкипер "Полесье" сбил меня в штрафной и повторы это демонстрируют. Впрочем, арбитр оценил этот эпизод иначе и это решение надо уважать. Что касается момента с удалением вратаря соперника, то это несколько иная ситуация. В частности, я первый оказался на мяче, а голкипер меня срезал, поэтому это заслуженная красная карточка.

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Вспоминая даже предыдущие матчи, где в составе соперника было удаление, кажется, что нам иногда труднее играть против команд, играющих в меньшинстве. И все же мы везем домой 3 очка – это важная для нас победа. Ребята – молодцы, никто не выпадал и все дрались за этот результат. Естественно, в конце матча хотелось сохранить победу. Наша команда играла уже более зрело, так что нам удалось это сделать.

Мы ожидали, что "Полесье" будет активно действовать. Все же этот матч проходил в Житомире, и они играли перед своими болельщиками. Эта команда была готова к этому давлению. В нашем общем плане на игру ничего не меняется – мы хотим прессинговать соперника, перекрывать его на каждой части поля, играть один в один. Нам это удалось, поэтому "Рух" и одержал победу", – сказал Климчук.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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