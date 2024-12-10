Динамо анонсировало изменения в руководящей структуре клуба. ФОТО

Вечером 9 декабря пресс-служба " Динамо " в соцсетях опубликовала довольно загадочный пост.

Судя по графике, у киевлян скоро произойдут изменения в структуре руководства клуба, но не указано, кто будет занимать должности.

Указано, что у генерального директора будут 3 заместителя. Ранее пост генерального директора "Динамо" покинул Резо Чохонелидзе.

Также сегодня Максим Радуцкий, ранее занимавший должность директора "Динамо" по развитию бизнеса, распространил на своей странице в Инстаграмме информацию о том, что он назначен на пост заместителя генерального директора киевлян.

Также по данным СМИ, новым гендиректором клуба стал Дмитрий Бриф, бывший вице-президент, а до этого юрисконсульт киевлян.