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Динамо анонсировало изменения в руководящей структуре клуба. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Будет новый гендир?

Динамо анонсировало изменения в руководящей структуре клуба. ФОТО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 9 декабря пресс-служба "Динамо" в соцсетях опубликовала довольно загадочный пост.

Судя по графике, у киевлян скоро произойдут изменения в структуре руководства клуба, но не указано, кто будет занимать должности.

Указано, что у генерального директора будут 3 заместителя. Ранее пост генерального директора "Динамо" покинул Резо Чохонелидзе.

Также сегодня Максим Радуцкий, ранее занимавший должность директора "Динамо" по развитию бизнеса, распространил на своей странице в Инстаграмме информацию о том, что он назначен на пост заместителя генерального директора киевлян.

Также по данным СМИ, новым гендиректором клуба стал Дмитрий Бриф, бывший вице-президент, а до этого юрисконсульт киевлян.

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Динамо (Киев)
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