Шандрук: У меня эйфории не было после хорошей серии. Результат не отображает всю картину в целом

Олег Шандрук удовлетворен положительными изменениями в коллективе, которые произошли за осенний период.

“Конечно, 0:2 – с таким зазором начинать игру на первых минутах с "Карпатами" и ​​еще и красная карточка… Уже было тяжело спасти игру, хотя мы пытались. Я могу отдать должное – мы не обороняли счет, мы не хотели отбиться при 0:2. Я очень благодарен за это ребятам, потому что даже при 0:3 пробовали прессинговать, высоко накрывать. Мы не изменяли нашей игре. К сожалению, мы включились в эту игру после счета 0:2.

У меня и эйфории точно не было после хорошей серии. Не знаю, катастрофы я не вижу абсолютно, потому что я команду вижу каждый день, вижу, что мы делаем определенные положительные шаги в развитии – это для меня основное".