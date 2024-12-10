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Шандрук: У меня эйфории не было после хорошей серии. Результат не отображает всю картину в целом
Наставник Вереса – о завершении промежутка без поражений
Фото: НК Верес
Олег Шандрук удовлетворен положительными изменениями в коллективе, которые произошли за осенний период.
“Конечно, 0:2 – с таким зазором начинать игру на первых минутах с "Карпатами" и еще и красная карточка… Уже было тяжело спасти игру, хотя мы пытались. Я могу отдать должное – мы не обороняли счет, мы не хотели отбиться при 0:2. Я очень благодарен за это ребятам, потому что даже при 0:3 пробовали прессинговать, высоко накрывать. Мы не изменяли нашей игре. К сожалению, мы включились в эту игру после счета 0:2.
У меня и эйфории точно не было после хорошей серии. Не знаю, катастрофы я не вижу абсолютно, потому что я команду вижу каждый день, вижу, что мы делаем определенные положительные шаги в развитии – это для меня основное".
“Результат многое отражает, но все равно не отражает всю картину в целом. Поэтому я хочу ребят еще раз поблагодарить за тот отрезок, который был. Наша задача – сделать правильные выводы и отдохнуть, целенаправленно готовиться к "Динамо". И уже дальше мы понимаем, что подготовка к весенней части”, – сказал Шандрук.
Встреча с киевлянами состоится 16 декабря.
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