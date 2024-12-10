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Краснопир: Надеюсь, что продолжу забивать. Имея количественное преимущество, не смогли сделать то, что хотелось бы

Премьер-лига
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Игорь поделился впечатлениями после поединка

Краснопир: Надеюсь, что продолжу забивать. Имея количественное преимущество, не смогли сделать то, что хотелось бы

Фото: Рух

Новина українською

Послематчевый комментарий автора победного гола в ворота "Полесья".

“Я давно не отмечался, поэтому надеюсь, что продолжу забивать и в следующих матчах. Игра в Житомире была напряженной, и нам не все удавалось в этом поединке. Даже имея количественное преимущество, мы не смогли сделать то, что хотелось бы и реализовать свое преимущество. Пожалуй, не самые лучшие последние результаты команды также повлияли на качество нашей игры.

Виталий Юрьевич перед матчем говорил, что нужно больше открываться в глубину, бежать за спину защитникам. Если кто-то из наших игроков в центре поля владеет мячом, а защитники открывают зону для забега, то нужно двигаться туда и открываться под передачу, и это сработало”.

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"После львовского матча мы понимали, что нужно продолжать играть в наш привычный футбол: высоко накрывать соперника, играть один в один, действовать интенсивно. Команда соблюдала свои игровые принципы, но была определенная нервозность в наших действиях, особенно во время игры с мячом. Жаль, что в простых эпизодах были потери мяча. Мы обращали на это внимание, анализируя предыдущие матчи, но это давление все же присутствует. Результат – удовлетворительный, но наша игра должна быть лучше”, – сказал нападающий.

В активе Игоря 6 голов в 16-ти поединках текущего чемпионата.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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