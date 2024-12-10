Краснопир: Надеюсь, что продолжу забивать. Имея количественное преимущество, не смогли сделать то, что хотелось бы

Послематчевый комментарий автора победного гола в ворота "Полесья".

“Я давно не отмечался, поэтому надеюсь, что продолжу забивать и в следующих матчах. Игра в Житомире была напряженной, и нам не все удавалось в этом поединке. Даже имея количественное преимущество, мы не смогли сделать то, что хотелось бы и реализовать свое преимущество. Пожалуй, не самые лучшие последние результаты команды также повлияли на качество нашей игры.

Виталий Юрьевич перед матчем говорил, что нужно больше открываться в глубину, бежать за спину защитникам. Если кто-то из наших игроков в центре поля владеет мячом, а защитники открывают зону для забега, то нужно двигаться туда и открываться под передачу, и это сработало”.