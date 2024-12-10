Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краснопир: Надеюсь, что продолжу забивать. Имея количественное преимущество, не смогли сделать то, что хотелось бы
Игорь поделился впечатлениями после поединка
Фото: Рух
Послематчевый комментарий автора победного гола в ворота "Полесья".
“Я давно не отмечался, поэтому надеюсь, что продолжу забивать и в следующих матчах. Игра в Житомире была напряженной, и нам не все удавалось в этом поединке. Даже имея количественное преимущество, мы не смогли сделать то, что хотелось бы и реализовать свое преимущество. Пожалуй, не самые лучшие последние результаты команды также повлияли на качество нашей игры.
Виталий Юрьевич перед матчем говорил, что нужно больше открываться в глубину, бежать за спину защитникам. Если кто-то из наших игроков в центре поля владеет мячом, а защитники открывают зону для забега, то нужно двигаться туда и открываться под передачу, и это сработало”.
"После львовского матча мы понимали, что нужно продолжать играть в наш привычный футбол: высоко накрывать соперника, играть один в один, действовать интенсивно. Команда соблюдала свои игровые принципы, но была определенная нервозность в наших действиях, особенно во время игры с мячом. Жаль, что в простых эпизодах были потери мяча. Мы обращали на это внимание, анализируя предыдущие матчи, но это давление все же присутствует. Результат – удовлетворительный, но наша игра должна быть лучше”, – сказал нападающий.
В активе Игоря 6 голов в 16-ти поединках текущего чемпионата.
Популярное сейчас
- Динамо анонсировало изменения в руководящей структуре клуба. ФОТО
- 37-летний экс-игрок сборной Украины завершит карьеру по окончанию сезона
- Что случилось? Болельщики Бенфики освистывали Трубина в победном матче чемпионата
- Александрия перед Динамо: Калюжный готовится, Плакса возвращается
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку