Шищенко – о встрече с Колосом: Очко на выезде это нормально. Было бы еще лучше победить

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал ничью в матче против "Колоса" (0:0).

“Я счастлив, потому что у меня родилась дочь. Я очень благодарен жене, что мы это прошли. Конечно, было бы лучше победить. Я очень доволен, как ребята отработали. У нас что-то не получалось, но такой непростой матч с тревогами был, поэтому я доволен результатом в первую очередь. Игрой эпизодически”.

"Очко на выезде это нормально, потому что непростой соперник, конкурент наш. Очень классная команда, которая хочет быть на мяче, хочет агрессивно играть, поэтому я доволен, как мы отработали в обороне. Конечно, я это говорю ребятам и на тренировке, и в интервью, что нам нужна агрессия для того, чтобы побеждать.

Нам нужно забивать голы, поэтому хочется, чтобы мы агрессивнее действовали в каждом матче”, – отметил тренер.