Ротань: У нас была агония. Динамо выше классом. Настраивались на матч как на победный

Руслан Ротань четко понимает слабые стороны "Александрии"

"Поздравляю "Динамо" с победой и желаю команде успеха в Лиге Европы. Этот успех нужен всем нам. Мы болеем за все украинские клубы в еврокубках.

Что касается игры, то она оказалась двоякой для нашей команды. Матч мог сложиться иначе, если бы мы забили первыми. Но мы пропустили нелогичный для нас гол. К сожалению, у нас менталитет средней команды, которая неправильно реагирует на ошибки и все разваливается. Мы дали "Динамо" пространство и возможность играть на контратаках, и оно этим воспользовалось. Мы сами дали возможность сопернику сыграть в его футбол”.