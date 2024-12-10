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Ротань: У нас была агония. Динамо выше классом. Настраивались на матч как на победный

Премьер-лига
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Наставник горожан признает преимущество киевлян

Ротань: У нас была агония. Динамо выше классом. Настраивались на матч как на победный

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

Руслан Ротань четко понимает слабые стороны "Александрии"

"Поздравляю "Динамо" с победой и желаю команде успеха в Лиге Европы. Этот успех нужен всем нам. Мы болеем за все украинские клубы в еврокубках.

Что касается игры, то она оказалась двоякой для нашей команды. Матч мог сложиться иначе, если бы мы забили первыми. Но мы пропустили нелогичный для нас гол. К сожалению, у нас менталитет средней команды, которая неправильно реагирует на ошибки и все разваливается. Мы дали "Динамо" пространство и возможность играть на контратаках, и оно этим воспользовалось. Мы сами дали возможность сопернику сыграть в его футбол”.

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“Очки нужно заслужить своей игрой и отдачей на 100%. Мы понимали цену матча и настраивались на него как победный. Но "Динамо" выше классом, оно воспользовалось своими возможностями, использовав пространство. А мы не реализовали свои моменты.

Надо работать, поменять менталитет средней команды: иначе реагировать на ошибки, которые будут всегда. Ошибки – это часть футбола, в этом нет ничего плохого. Главное – понимать суть этих ошибок и делать правильные выводы. А у нас была агония. Мы начали брать много игры в свои руки", – заявил Ротань.

14 декабря "горожане" будут принимать ЛНЗ.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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