Цыганык: Чемпионат потерял в харизме, силе и квалификации. Чемпионство Динамо уже развевается на небосводе

Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своим взглядом на разгром "Динамо" над "Александрией".

"Примечательно, что футболисты киевского "Динамо" существенно сильнее. Это беда для украинского футбола, когда "Динамо", которое сейчас нельзя сказать, что оно конкурентно на евроарене, и оно существенно превосходит по качеству футболистов ту команду, которая дышит в спину во внутреннем чемпионате. Это свидетельствует о том, что чемпионат Украины существенно потерял в своей харизме, силе и квалификации. Футболистов качественных не слишком много".