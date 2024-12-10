Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Чемпионат потерял в харизме, силе и квалификации. Чемпионство Динамо уже развевается на небосводе
Комментатор считает, что киевляне удержат первую строчку
Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своим взглядом на разгром "Динамо" над "Александрией".
"Примечательно, что футболисты киевского "Динамо" существенно сильнее. Это беда для украинского футбола, когда "Динамо", которое сейчас нельзя сказать, что оно конкурентно на евроарене, и оно существенно превосходит по качеству футболистов ту команду, которая дышит в спину во внутреннем чемпионате. Это свидетельствует о том, что чемпионат Украины существенно потерял в своей харизме, силе и квалификации. Футболистов качественных не слишком много".
"Я не могу сказать, что это чемпионская победа, но это победа, которая позволяет думать команде, что чемпионство уже развевается на небосводе. Не хочу сейчас выдавать авансы или ванговать, но это очень важная победа", – заявил Цыганык на собственном ютуб-канале.
До зимнего перерыва командам осталось сыграть один тур.
Популярное сейчас
- Динамо проявляет интерес к двум защитникам из УПЛ
- Что случилось? Болельщики Бенфики освистывали Трубина в победном матче чемпионата
- УПЛ. Полесье – Рух 0:1. Возможно, уже пора увольнять Ашура?
- Полесье не побеждает с октября. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку