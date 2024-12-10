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Цыганык: Чемпионат потерял в харизме, силе и квалификации. Чемпионство Динамо уже развевается на небосводе

Премьер-лига
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Комментатор считает, что киевляне удержат первую строчку

Цыганык: Чемпионат потерял в харизме, силе и квалификации. Чемпионство Динамо уже развевается на небосводе

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Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своим взглядом на разгром "Динамо" над "Александрией".

"Примечательно, что футболисты киевского "Динамо" существенно сильнее. Это беда для украинского футбола, когда "Динамо", которое сейчас нельзя сказать, что оно конкурентно на евроарене, и оно существенно превосходит по качеству футболистов ту команду, которая дышит в спину во внутреннем чемпионате. Это свидетельствует о том, что чемпионат Украины существенно потерял в своей харизме, силе и квалификации. Футболистов качественных не слишком много".

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"Я не могу сказать, что это чемпионская победа, но это победа, которая позволяет думать команде, что чемпионство уже развевается на небосводе. Не хочу сейчас выдавать авансы или ванговать, но это очень важная победа", – заявил Цыганык на собственном ютуб-канале.

До зимнего перерыва командам осталось сыграть один тур.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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