Нападающий Оболони: Очки тяжело набирать. Фортуна от нас отвернулась

Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха ответил на вопросы после ничейного матча против "Колоса" (0:0).

“Закономерный результат. Две неуступчивые команды сражались за каждый мяч. Погодные условия оставляют желать лучшего. Очень вязкое поле было. Какие бутсы не подбираешь, все равно будет скользко”.

“Мы работаем каждый день на тренировках. Очки очень тяжело набирать в нашем чемпионате. Один зачетный балл нам в копилку и двигаемся дальше.

На последней минуте игры был очень классный удар от Виталия Груши, голкипер "Колоса" отразил по скользкому газону. Фортуна от нас отвернулась”, – заявил нападающий.