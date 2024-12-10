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Нападающий Оболони: Очки тяжело набирать. Фортуна от нас отвернулась

Премьер-лига
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Нападающий Оболони: Очки тяжело набирать. Фортуна от нас отвернулась

Фото: Оболонь

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Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха ответил на вопросы после ничейного матча против "Колоса" (0:0).

“Закономерный результат. Две неуступчивые команды сражались за каждый мяч. Погодные условия оставляют желать лучшего. Очень вязкое поле было. Какие бутсы не подбираешь, все равно будет скользко”.

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“Мы работаем каждый день на тренировках. Очки очень тяжело набирать в нашем чемпионате. Один зачетный балл нам в копилку и двигаемся дальше.

На последней минуте игры был очень классный удар от Виталия Груши, голкипер "Колоса" отразил по скользкому газону. Фортуна от нас отвернулась”, – заявил нападающий.

27-летний форвард в текущем сезоне УПЛ сыграл 15 матчей.

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Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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