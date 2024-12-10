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Шищенко: Проблема в атаке есть. Хочу, чтобы мы более агрессивно, интересно и качественно действовали в атаке

Премьер-лига
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Наставник пивоваров выделил трудности с реализацией

Шищенко: Проблема в атаке есть. Хочу, чтобы мы более агрессивно, интересно и качественно действовали в атаке

fc.obolon.ua

Новина українською

Сергей Шищенко заявил, что из-за проблем в атаке не удалось забить сопернику.

[О вынужденных заменах] “Все хорошо, у Карася нет повреждений, судороги просто. У Стасюка тоже судороги, он себя плохо чувствует. Так, в принципе, все нормально.

Принимали во внимание матч первого круга, а для ребят показывали последние 3-4 игры, анализировали и делали выводы. "Колос" играет на мяче, может агрессивно играть, очень неплохие скоростные фланги, игроки в нападении неплохие, поэтому нам важно было сыграть дисциплинированно".

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"Мы это отрабатывали на тренировке, как действуем в средней зоне, в низком блоке, отрабатывали контратаки. Комплексно принимали подходы к тренировке для того, чтобы четко подготовиться.

Проблема в атаке есть, это видно, и я хочу, чтобы мы более агрессивно, интересно и качественно действовали в атаке, это очень важно”, – отметил специалист.

15 декабря киевляне встретятся с "Рухом" во Львове.

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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