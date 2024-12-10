Шищенко: Проблема в атаке есть. Хочу, чтобы мы более агрессивно, интересно и качественно действовали в атаке

Сергей Шищенко заявил, что из-за проблем в атаке не удалось забить сопернику.

[О вынужденных заменах] “Все хорошо, у Карася нет повреждений, судороги просто. У Стасюка тоже судороги, он себя плохо чувствует. Так, в принципе, все нормально.

Принимали во внимание матч первого круга, а для ребят показывали последние 3-4 игры, анализировали и делали выводы. "Колос" играет на мяче, может агрессивно играть, очень неплохие скоростные фланги, игроки в нападении неплохие, поэтому нам важно было сыграть дисциплинированно".