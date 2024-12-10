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Ротань – о лидерстве в УПЛ: Очень приятно было. Было огромное желание как можно дольше дышать в спину Динамо

Премьер-лига
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Наставник горожан – о потерянном первом месте

Ротань – о лидерстве в УПЛ: Очень приятно было. Было огромное желание как можно дольше дышать в спину Динамо

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Руслан Ротань подвел итоги второй встречи с киевлянами.

“После первого пропущенного у нас появилось большое желание сравнять счет, но подводило мастерство и правильное распознавание игровых ситуаций. Мы делали совсем не то, что тренировали. Мы хотим получать пространство и пользоваться им, а делали все наоборот, выполняли трудные передачи.

Футбол состоит из позиционной игры, игры на контратаках и игры, которая называется подготовительной. К сожалению, о последнем из перечисленных аспектов мы забыли уже после первого гола”.

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[О лидерстве в первом круге] “Очень приятно было (улыбается). У нас было огромное желание как можно дольше дышать в спину "Динамо". Только в очных матчах с киевлянами должно было решиться, кто сейчас сильнее. Оказалось, что "Динамо". Это нужно признать и пожелать сопернику успеха.

Но мы не сдаемся. Ничего страшного не произошло. Нет ничего, на что нужно отрицательно реагировать. Повторюсь, нужно сменить менталитет. Другой должна быть реакция на ошибки. Тогда мы станем еще лучше”, – заявил тренер.

14 декабря "Александрия" дома будет играть с ЛНЗ.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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