Ротань – о лидерстве в УПЛ: Очень приятно было. Было огромное желание как можно дольше дышать в спину Динамо

Руслан Ротань подвел итоги второй встречи с киевлянами.

“После первого пропущенного у нас появилось большое желание сравнять счет, но подводило мастерство и правильное распознавание игровых ситуаций. Мы делали совсем не то, что тренировали. Мы хотим получать пространство и пользоваться им, а делали все наоборот, выполняли трудные передачи.

Футбол состоит из позиционной игры, игры на контратаках и игры, которая называется подготовительной. К сожалению, о последнем из перечисленных аспектов мы забыли уже после первого гола”.