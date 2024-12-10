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Хавбек Карпат: По сравнению с первым туром у нас колоссальный прогресс
Амбросий Чачуа дал оценку своей команде за первую половину сезона УПЛ
Фото: ФК Карпати Львів
Полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа рассказал о прогрессе команды в течение первого круга УПЛ после победы над "Вересом" в 16-м туре УПЛ (5:0).
- Эмоции, если честно, переполняют. На поле была настоящая команда, выполнили полностью установку тренера и с таким уверенным результатом победили.
- 6 забитых мячей в сезоне для вас индивидуально важно? Вы не центральный нападающий, но это, наверное, один из лучших сезонов в карьере, согласны?
- Упорно работаю каждый день, стараюсь в каждом матче принести пользу команде не обязательно забитым мячом или голевой передачей, а какими-то качественными действиями. Спасибо Богу, что получилось забить. Главное, что мы сегодня победили.
- Можно ли сказать, что "Карпаты" настолько набрали от первого тура до начала второго круга? Насколько сильно "Карпаты" прибавляют?
- Конечно, по сравнению с первым туром, с первой игрой в Ровно - колоссальный прогресс. Я думаю, это все замечают. Мы так же это замечаем на футбольном поле. Мы в течение этого периода времени упорно работали, я надеюсь, что дальше будем так же работать и расти еще больше.
- Для вас было особенным забить дважды, все же родная команда, вы из этого города?
- Конечно, у меня сегодня еще день ангела, потому что я сегодня очень хотел забить. Посвящаю эту победу нашим болельщикам, воинам, которые защищают нашу страну, а также своей любимой жене, - сказал Чачуа.
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